Cosa faceva davvero… Caos Garlasco Taccia shock sull’avocato Lovati
“Cosa faceva davvero.”. Caos Garlasco, Taccia shock sull’avocato Lovati – Il caso Garlasco torna a far parlare di sé con una serie di novità che interessano la difesa di Andrea Sempio. Dopo un lungo periodo caratterizzato da silenzi e sviluppi giudiziari complessi, Sempio ha deciso di affidarsi a una nuova squadra legale, scegliendo Liborio Cataliotti e l’avvocata Angela Taccia, una figura da tempo vicina all’indagato. Proprio Taccia ha recentemente deciso di rompere il silenzio, offrendo la propria versione dei fatti e chiarendo le ragioni che hanno portato all’allontanamento dello storico difensore Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quando ero piccolo il mio cognome era la cosa più facile da prendere in giro. Battute, risatine, quel modo di storpiarlo che ti faceva sentire sempre fuori posto. Faceva male … ma cercavo di non farlo vedere. Pensavo che crescendo sarebbe finita. Invece no Vai su Facebook