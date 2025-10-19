“Cosa faceva davvero.”. Caos Garlasco, Taccia shock sull’avocato Lovati – Il caso Garlasco torna a far parlare di sé con una serie di novità che interessano la difesa di Andrea Sempio. Dopo un lungo periodo caratterizzato da silenzi e sviluppi giudiziari complessi, Sempio ha deciso di affidarsi a una nuova squadra legale, scegliendo Liborio Cataliotti e l’avvocata Angela Taccia, una figura da tempo vicina all’indagato. Proprio Taccia ha recentemente deciso di rompere il silenzio, offrendo la propria versione dei fatti e chiarendo le ragioni che hanno portato all’allontanamento dello storico difensore Massimo Lovati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cosa faceva davvero…”. Caos Garlasco, Taccia shock sull’avocato Lovati