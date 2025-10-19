Cosa faceva davvero Caos Garlasco l’avvocato Taccia e la rivelazione su Lovati

Nuove tensioni scuotono il caso Garlasco. Dopo anni di silenzio e risvolti giudiziari, arriva la svolta nella difesa di Andrea Sempio, che ha deciso di cambiare il proprio legale di fiducia. L’ex storico avvocato Massimo Lovati è stato sostituito da Liborio Cataliotti e dall’avvocata Angela Taccia, amica di lunga data dell’indagato. Proprio Taccia ha scelto di raccontare pubblicamente cosa sta accadendo dietro le quinte di questa nuova fase processuale e, soprattutto, di spiegare il suo punto di vista sul collega Lovati. Durante un incontro organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica, Taccia ha descritto il momento come “una vera e propria guerra legale”, spiegando come Sempio stia affrontando le ultime settimane tra fiducia e tensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cosa faceva davvero”. Caos Garlasco, l’avvocato Taccia e la rivelazione su Lovati

Leggi anche questi approfondimenti

Quando ero piccolo il mio cognome era la cosa più facile da prendere in giro. Battute, risatine, quel modo di storpiarlo che ti faceva sentire sempre fuori posto. Faceva male … ma cercavo di non farlo vedere. Pensavo che crescendo sarebbe finita. Invece no Vai su Facebook

Gabriele Corsi fuori da Domenica In, cosa è successo davvero: il caos Mara Venier e il progetto stravolto - Ecco come sono andate le cose nelle ultime settimane, perché la Rai avrebbe fatto naufragare il progetto di ... Lo riporta fanpage.it

Caos Kolo Muani, scintille Juve-Psg: cosa è successo davvero - A pochi giorni dalla chiusura del mercato, pare ormai chiaro che il braccio di ferro tra Juventus e Psg per Kolo Muani non si sia rivelato altro ... Da tuttosport.com