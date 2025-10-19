Nuovi arresti per spaccio nella zona del parco Nilde Iotti in Corticella. In manette, questa volta, sono finiti due tunisini di 20 e 19 anni, che erano già sotto la lente dei poliziotti della Squadra mobile, impegnati in controlli di osservazione e pedinamento della zona. Nel dettaglio, gli agenti hanno potuto documentare diversi episodi di scambio tra pusher e compratori. Tra questi ultimi, c’è un cittadino italiano che, fermato subito dopo l’acquisto, ha spontaneamente consegnato un involucro contenente della cocaina, ammettendo anche di acquistare abitualmente la droga nel parco Iotti. A quel punto, i poliziotti hanno bloccato i due spacciatori: uno ha tentato di scappare a bordo di un monopattino elettrico, ma il tentativo è stato vano perché è stato raggiunto dagli agenti dopo un breve inseguimento; l’altro, invece, ha opposto resistenza, colpendo gli operatori della Questura, che però sono riusciti a fermarlo dopo la colluttazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corticella, coca al parco. Spacciatori nel mirino