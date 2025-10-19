Corteo Gkn scontri con la polizia all' aeroporto di Firenze

Ancora scontri tra polizia e manifestanti, stavolta a Firenze. A scendere in piazza centinaia di dipendenti - e non solo - dell'ex fabbrica Gkn che chiedono la re-industrializzazione dello stabilimento. Ma a un certo punto alcuni si staccano dal corteo ufficiale e cercano di occupare l'aeroporto: cominciano 30 minuti di guerriglia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corteo Gkn, scontri con la polizia all'aeroporto di Firenze

