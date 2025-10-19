"> TORINO – Il destino ha un’ironia crudele. L’ultima volta che Giovanni Simeone aveva segnato contro il Napoli – quel 29 aprile 2018, tripletta con la maglia della Fiorentina – una città intera aveva pianto la fine del sogno scudetto. Ieri, invece, è stato lui a lasciare il campo con gli occhi lucidi: un ex innamorato che, nella “casa di Maradona”, ha scritto il capitolo più romantico e doloroso della sua carriera. Il Cholito ha regalato al Torino la prima vittoria casalinga della stagione con una zampata da vero centravanti, proprio nel giorno dedicato alla memoria di Gigi Meroni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Solo un’ombra di Napoli”