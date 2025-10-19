Rho (Milano) – Entra nel vivo il World Barista Championship (WBC), la principale competizione mondiale dedicata al caffè, in svolgimento in occasione di Host Milano. Il WBC celebra l’eccellenza del caffè e la professione del barista, con i concorrenti che mettono in mostra le loro abilità nei corsi dedicati all’espresso, al latte e alle bevande speciali. Una manifestazione celebra il suo 2 5° anniversario. I partecipanti che ci contendono la coppa del mondo di barista 2025 arrivano da oltre 50 paesi. Tra gli altri ci sono in gara Aga Muhammad (Indonesia), Anja Fürst (Germania), Anzhelika Rybak (Ucraina), Ben Put (Canada), Cristian Fernández (Guatemala), Daniele Ricci (Italia), Hiroki Ito (Giappone), Jack Simpson (Australia), Kay Cheon (Stati Uniti), Kévin David (Francia) Azhelika Rybak (Ucraina). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa del mondo baristi: una sfida all’ultimo caffè