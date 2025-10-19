Coppa del mondo baristi | una sfida all’ultimo caffè
Rho (Milano) – Entra nel vivo il World Barista Championship (WBC), la principale competizione mondiale dedicata al caffè, in svolgimento in occasione di Host Milano. Il WBC celebra l’eccellenza del caffè e la professione del barista, con i concorrenti che mettono in mostra le loro abilità nei corsi dedicati all’espresso, al latte e alle bevande speciali. Una manifestazione celebra il suo 2 5° anniversario. I partecipanti che ci contendono la coppa del mondo di barista 2025 arrivano da oltre 50 paesi. Tra gli altri ci sono in gara Aga Muhammad (Indonesia), Anja Fürst (Germania), Anzhelika Rybak (Ucraina), Ben Put (Canada), Cristian Fernández (Guatemala), Daniele Ricci (Italia), Hiroki Ito (Giappone), Jack Simpson (Australia), Kay Cheon (Stati Uniti), Kévin David (Francia) Azhelika Rybak (Ucraina). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
La Nazionale femminile Under 17 inizia la Coppa del Mondo di categoria con una bella vittoria sul Costa Rica. - facebook.com Vai su Facebook
Coppa del mondo baristi: una sfida all’ultimo caffè - Alla Fiera di Rho la competizione internazionale arrivata al 25ª edizione. Da ilgiorno.it