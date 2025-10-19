Controlli a raffica in stazione Presi ladri stupratori e irregolari
A spasso nel suo giardino e fra i binari c’erano parecchi irregolari, ladruncoli, perfino uno con precedenti per violenza sessuale. La stazione ferroviaria preoccupa, fra aggressioni e spaccio, e il Questore Filippo Ferri dispone controlli straordinari. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e dell’ immigrazione irregolare, nel pomeriggio del 16 ottobre gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso la stazione ferroviaria di Monza e le aree limitrofe. Il servizio, coordinato da personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto l’impiego di due equipaggi, con il supporto operativo dell’Ufficio Immigrazione, della Divisione Anticrimine e della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
