Contro l’astensionismo facciamo votare i corpi intermedi Oppure riscopriamo la filosofia…
Non è compito di chi scrive analizzare, letti i voti della Toscana, se l'astensione dal voto abbia inciso o meno sui risultati ambivalenti del centrodestra, e in specie di alcune sue frange. Chi di ragione, e vive nel territorio, dovrebbe studiare cause ed effetti; e concludere se sono stati commessi errori. In un precedente intervento, abbiamo fatto notare che sulla Calabria grava un'anagrafe degli elettori esteri non rispondente al vero, e l'assenza di lavoratori e studenti; fattori che non si rilevano in Toscana, però anche la Toscana patisce pesantemente l'astensione dal voto. Anzi, al netto di quanto sopra e senza banali sociologismi della domenica, l'astensionismo toscano (-53%) è peggio della Calabria.
