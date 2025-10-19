Contro la cultura mafiosa dedicato un murale al procuratore Gratteri in una scuola nel Reggino

"La cultura rende liberi". È questa la frase che accompagna il murale dedicato all'ex procuratore aggiunto della procura di Reggio Calabria e oggi procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a Cinquefrondi. L'opera è stata realizzata sul muro esterno, accanto all'ingresso, della scuola elementare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

