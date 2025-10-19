Contributo dal ministero ’Scuole Sicure’ via al progetto contro lo spaccio di droga

Il Comune di Grosseto ha ottenuto dal ministero dell’Interno un contributo di circa 25mila euro per il progettoScuole Sicure ’ finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. La comunicazione ufficiale è arrivata al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna (nella foto) direttamente dalla Prefettura e sono fondi previsti dal decreto legge del 4 ottobre 2018. La cifra assegnata al Comune capoluogo è stata calcolata in base alla popolazione residente al primo gennaio 2024 ed è composta da una quota fissa di 15mila euro riservata ai cinquanta Comuni individuati nella tabella ministeriale e di una quota variabile commisurata alla consistenza demografica dell’ente locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

