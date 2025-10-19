Contributi INPS per master e corsi universitari | domande entro il 22 ottobre

L’INPS ha pubblicato il nuovo bando di concorso destinato ai figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione magistrale. Il bando riguarda l’assegnazione di contributi per la frequenza di: master universitari di primo e secondo livello; corsi universitari di perfezionamento (CUP), attivati presso università italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contributi Inps per master e corsi universitari 2025: bando online, domanda entro il 22 ottobre - È stato pubblicato dall’Inps il bando per la richiesta di contributi per la frequenza di master e corsi universitari per l’anno accademico 2025- Riporta msn.com

Borse di studio INPS 2025: fino a 10.000€ per master in Italia e 15.000€ per soggiorni all’estero - 300 borse di studio rivolte ai figli di dipendenti e pensionati pubblici. Si legge su tag24.it

Borse di studio INPS: finanziamenti da 10.000 euro per master e corsi di perfezionamento. Ecco come ottenerlo - 2026, l’INPS ha messo in palio una serie di importanti contributi dal punto di vista economico fino a 10. Segnala msn.com