Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stanziamento di fondi aggiuntivi per il contratto scuola. Le risorse, stimate tra 500 e 600 milioni di euro, sono destinate agli aumenti stipendiali del personale del comparto istruzione e degli enti locali. Questa decisione rappresenta un passo avanti nelle complesse trattative per l'adeguamento economico degli stipendi del personale scolastico.Le risorse stanziate dal governo per il rinnovo contrattualeIl recente Consiglio dei ministri ha sbloccato un pacchetto di risorse aggiuntive. La cifra, secondo fonti governative, oscilla tra i 500 e i 600 milioni di euro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Contratto scuola: sono 600mln gli aumenti utili al rinnovo