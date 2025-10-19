Contrasto alle truffe | l' Arma in cattedra

Nei giorni scorsi, presso il “circolo noi” di Gazzo Padovano e presso il patronato di Grantorto, si sono tenuti due incontri pubblici finalizzati alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe in danno di anziani. Nell’occasione, il maresciallo ordinario Luigi Prete. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

ANZIANI INFORMATI: la sicurezza prima di tutto! Il Comune di Cagliari e la Cooperativa Medihospes promuovono la campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. Per supporto informativo, legale e psicologico: Chiama il 335 636 1287 - facebook.com Vai su Facebook

