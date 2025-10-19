Continassa Juve | dopo la sconfitta contro il Como si prepara la sfida contro il Real Madrid

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Brutta sconfitta a Como: i bianconeri torneranno a lavorare verso la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Da lunedì dovrebbe tornare a lavorare Miretti in gruppo. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

