Conte invischiato | il decreto anti-fallimenti che tiene a galla la suocera
Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, affronta un doppio fronte di battaglia: oltre alle tensioni interne al partito, emerge una bufera finanziaria che coinvolge la famiglia della compagna Olivia Paladino. Il gruppo che controlla il leggendario marchio Sorelle Fontana, icona del Made in Italy, è sommerso da perdite miliardarie accumulate dal 2020, evitate dal fallimento grazie a una norma anti-Covid firmata proprio dall’ex premier durante il lockdown. L’inchiesta, pubblicata dal quotidiano online Open diretto da Franco Bechis, getta luce su una situazione drammatica. La società, acquisita nel 1992 dal suocero di Conte, ha chiuso gli ultimi cinque esercizi in rosso profondo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
