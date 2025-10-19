Contatori manomessi e furto di energia alle case popolari occupate
Contatori manomessi e furto di energia elettrica alle case popolari di Ciampino, alle porte di Roma. I carabinieri della locale tenenza, con il supporto della polizia locale, delle squadre di verificatori Enel e del personale Ater della Provincia di Roma, hanno condotto un'operazione di controllo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Blitz in un residence di Carini, raffica di denunce per allacci abusivi e contatori manomessi - facebook.com Vai su Facebook
Allacci abusivi e contatori manomessi, tredici persone denunciate in un residence a Carini https://ift.tt/8CWgXAd - X Vai su X
Contatori manomessi e furto di energia alle case popolari occupate - I carabinieri della locale tenenza, con il supporto della polizia locale, delle squadre di verifica ... Lo riporta romatoday.it
Ladri di energia: contatori manomessi, danno da 68mila euro - Stavolta, a scoprirlo, i carabinieri della stazione di Settebagni, In particolare, i militari hanno denunciato per furto aggravato di energia elettrica ben 12 persone. Da romatoday.it
Furto di energia elettrica: prosciolta dall’accusa per difetto di querela - Cade l’aggravante e viene prosciolta dall’accusa di furto di energia elettrica “per difetto di querela”. Secondo irpinianews.it