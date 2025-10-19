PERUGIA "I giovani devono poter vedere da vicino come il consumo responsabile possa fare la differenza" dice l’assessore all’Istruzione e alla Cooperazione internazionale, Fabio Barcaioli. E infatti la Regione Umbria rafforza l’educazione al Commercio Equo e Solidale (Comes) nelle scuole con l’approvazione delle linee di indirizzo da lui proposte che guideranno le iniziative educative per il 2025. L’obiettivo è far comprendere agli studenti l’impatto delle proprie scelte di consumo e il valore dei prodotti Comes, realizzati secondo principi etici che garantiscono condizioni di lavoro giuste, rispetto per l’ambiente e sostegno alle comunità dei Paesi in via di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consumo consapevole. Progetti mirati in classe