Conservatorio Toscanini tournée a Praga con Dall’Opera al Cinema

Proseguono con successo le attività concertistiche del Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera, oggi impegnato in una tournée internazionale a Praga. Questa mattina, 19 ottobre, è prevista la prova generale a porte aperte presso il Conservatorio di Stato di Danza di Praga dello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

