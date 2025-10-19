Congresso STEM 2025 | Donne nel Futuro della Scienza e della Tecnologia

Donnemagazine.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ha ospitato il Congresso STEM 2025, un evento fondamentale per la promozione delle donne nelle scienze, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

congresso stem 2025 donne nel futuro della scienza e della tecnologia

© Donnemagazine.it - Congresso STEM 2025: Donne nel Futuro della Scienza e della Tecnologia

News recenti che potrebbero piacerti

congresso stem 2025 donneA Milano l'ultima edizione dello STEM Women Congress Italia 2025 - L’evento, organizzato da Orange Media Group e Women at Business con il patrocinio del Comune di Milano, ha chiuso'l'ultimo atto del percorso “Step by STEM”, un viaggio che nel corso dell’anno ha ... Si legge su tg24.sky.it

congresso stem 2025 donneLavoro, 84% giovani donne pensa che carriere Stem siano stimolanti - Le giovani donne guardano al mondo Stem con una miscela di entusiasmo e consapevolezza, ma anche di timori e sfide ancora aperte. adnkronos.com scrive

congresso stem 2025 donneSTEM Women Congress Italia 2025, a che punto siamo con la parità di genere nello studio delle materie scientifiche? - L’evento, organizzato da Orange Media Group e Women at Business con il patrocinio del Comune di Milano, si inserisce nel percorso “Step by STEM” ... Riporta startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Congresso Stem 2025 Donne