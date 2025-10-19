Congresso del Cai a Genova Salis | I valori dell' alpinismo ispirino la politica

Una due giorni di lavori e dibattito sulla montagna con oltre 300 partecipanti: sabato e domenica a Genova si è tenuto il XIII Congresso istruttori nazionali alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera e sci escursionismo del Cai. Domenica, per la giornata conclusiva in programma a Palazzo Ducale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

SYNLAB Il Baluardo conferma il proprio impegno nel promuovere la salute e la prevenzione nel mondo dello sport partecipando in qualità di sponsor del congresso “La gestione dell’atleta Master”, in programma domani, 17 ottobre, presso il Genova Blue Distr - facebook.com Vai su Facebook

Congresso istruttori Cai, Salis 'orgogliosi per scelta Genova' - Una due giorni di lavori e dibattito sulla montagna con oltre 300 partecipanti: ieri e oggi a Genova si è tenuto il XIII Congresso Istruttori Nazionali Alpinismo, Scialpinism ... Scrive msn.com

Congresso del Cai a Genova, Bucci: "La Liguria è mare e montagna" - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto questa mattina in apertura del XIII Congresso Istruttori ... Segnala msn.com

Abbraccio tra Salis e Schlein: a Genova l’incontro su campo largo, regionali e dossier locali - Nessun accenno alle suggestioni sulla competizione per la leadership del centrosinistra ... Lo riporta msn.com