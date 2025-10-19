Confraternite Diocesi di Milano C’è la prima donna alla guida Saronno scrive una pagina di storia

È di Saronno la nuova guida delle Confraternite della Diocesi di Milano. Marisa Curto, appartenente alla Confraternita del SS. Sacramento di Saronno, è stata confermata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, come nuova Priore generale dell’Associazione delle Confraternite della Diocesi di Milano. La nomina, datata 1 ottobre, segna un momento storico: è infatti la prima volta che una donna ricopre questo incarico. Già priore a Saronno e in seguito vice priore generale, Curto succede alla guida del Coordinamento diocesano portando con sé anni di esperienza e di servizio. La sua elezione è avvenuta sabato 27 settembre, durante l’assemblea dei priori riunita nella sala della chiesa di San Giorgio al Palazzo a Milano, dove sono stati scelti anche i componenti del nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2025-2028. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

