Confermata la rottura del tendine d’Achille per Holger Rune Stagione 2026 compromessa
Brutte notizie confermate sullo status fisico di Holger Rune. Il danese, ieri, era stato costretto al ritiro nel corso della semifinale del torneo di Stoccolma, opposto al francese Ugo Humbert. Dopo aver vinto il primo set 6-4, nel secondo parziale si era in una situazione di parità (2-2). Nel corso di uno scambio, il colpo che non ti aspetti. “ Credo di essermi rotto il tendine d’Achille “, le sue parole verso il proprio angolo e al fisioterapista. Obbligato ad abbandonare il campo, in lacrime come i membri della squadra e aiutato a uscire dal campo da chi era lì ad aiutarlo, Rune ha dovuto poi prendere atto della gravità della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
