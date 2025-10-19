Conferenza stampa Vojvoda post Como Juve | Ho giocato 10 derby contro la Juve al Torino e non ho mai vinto da cuore granata sono contento

di Marco Baridon Conferenza stampa Vojvoda post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia) – Vojvoda, giocatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro la Juve della 7ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI COMO JUVE VITTORIA – «Siamo molto contenti, l’abbiamo preparata bene, sapevamo che potevamo vincere. La dedichiamo ai tifosi e alla città. Sappiamo di avere giocatori di qualità, siamo una bella squadra e sapevamo di poter vincere questa partita». FABREGAS DICE CHE MANCAVA CATTIVERIA PER CHIUDERLA – «Ha ragione, con tutte le occasioni avute dovevamo essere più cattivi e fare 23 gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

