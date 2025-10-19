Conferenza stampa Soulé post Roma Inter | Loro tra i più forti ma nel secondo tempo si è visto questo Ora testa alla coppa

Inter News 24 Conferenza stampa Soulé post Roma Inter. Le parole dell’attaccante giallorosso al termine della sfida della settima giornata. Dopo la sconfitta della Roma contro l’ Inter (0-1), Matias Soulé ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della squadra e indicando la strada per ripartire. L’attaccante argentino, tra i più vivaci della formazione di Gian Piero Gasperini, ha riconosciuto la forza dei nerazzurri, in vetta dopo la vittoria di ieri sera, ma ha anche sottolineato la buona reazione dei giallorossi nella ripresa. SULL’ANDAMENTO DELLA PARTITA – «Nel primo tempo non siamo partiti bene, loro hanno fatto gol subito. 🔗 Leggi su Internews24.com

