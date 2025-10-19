di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia) – Manuel Locatelli, capitano della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Como della 7ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI COMO JUVE SCONFITTA – «C’è rammarico, era un’occasione per noi, abbiamo sbagliato qualche dettaglio di troppo. Non dobbiamo fare drammi, tra poco c’è il Real Madrid. Dobbiamo stare uniti, concentrati». MANCANZA DI GOL – «Sbagliamo alcune scelte negli ultimi metri. Dobbiamo essere più cattivi nel fare gol, è una cosa di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Locatelli post Como Juve: «La prestazione è da Juventus quando vinci. Non deve mai mancare la fiducia quando indossi questa maglia»