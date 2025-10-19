Conferenza stampa Locatelli post Como Juve | La prestazione è da Juventus quando vinci Non deve mai mancare la fiducia quando indossi questa maglia

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia) – Manuel Locatelli, capitano della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Como della 7ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI COMO JUVE SCONFITTA – «C’è rammarico, era un’occasione per noi, abbiamo sbagliato qualche dettaglio di troppo. Non dobbiamo fare drammi, tra poco c’è il Real Madrid. Dobbiamo stare uniti, concentrati». MANCANZA DI GOL – «Sbagliamo alcune scelte negli ultimi metri. Dobbiamo essere più cattivi nel fare gol, è una cosa di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa locatelli post como juve la prestazione 232 da juventus quando vinci non deve mai mancare la fiducia quando indossi questa maglia

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Locatelli post Como Juve: «La prestazione è da Juventus quando vinci. Non deve mai mancare la fiducia quando indossi questa maglia»

News recenti che potrebbero piacerti

Juventus, Locatelli: “Siamo tanto legati a Tudor. Il nostro è un gruppo puro” - Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha presentato la partita della groupe phase di Champions League in conferenza stampa. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Juve, Locatelli presenta la sfida al BVB: alle 16 la conferenza stampa - Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21. Riporta m.tuttomercatoweb.com

Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha unito il gruppo" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Locatelli Post