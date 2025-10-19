Conferenza stampa Locatelli post Como Juve | La prestazione è da Juventus quando vinci Non deve mai mancare la fiducia quando indossi questa maglia
di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia) – Manuel Locatelli, capitano della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Como della 7ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI COMO JUVE SCONFITTA – «C’è rammarico, era un’occasione per noi, abbiamo sbagliato qualche dettaglio di troppo. Non dobbiamo fare drammi, tra poco c’è il Real Madrid. Dobbiamo stare uniti, concentrati». MANCANZA DI GOL – «Sbagliamo alcune scelte negli ultimi metri. Dobbiamo essere più cattivi nel fare gol, è una cosa di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Una conferenza stampa e due red carpet nello stesso giorno per Claudia Pandolfi che alla Festa del Cinema di Roma 2025 ha sfoggiato tre look Federica Tosi - X Vai su X
La conferenza stampa di mister Juric alla vigilia di Atalanta-Lazio ? Ivan Juric’s press conference on the eve of Atalanta v Lazio #AtalantaLazio #GoAtalantaGo Vai su Facebook
Juventus, Locatelli: “Siamo tanto legati a Tudor. Il nostro è un gruppo puro” - Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha presentato la partita della groupe phase di Champions League in conferenza stampa. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Juve, Locatelli presenta la sfida al BVB: alle 16 la conferenza stampa - Borussia Dortmund, gara valida per la prima giornata di Champions League in programma domani alle 21. Riporta m.tuttomercatoweb.com
Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha unito il gruppo" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it scrive