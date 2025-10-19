Conferenza stampa Gasperini post Roma Inter | Abbiamo preso un bruttissimo gol ma la differenza l’ha fatta questo…

Inter News 24 Conferenza Stampa Gasperini post Roma Inter, le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida di questa sera contro i nerazzurri. Intervenuto al termine di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 1-0, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha analizzato l’andamento della partita e la sconfitta contro la squadra di Cristian Chivu. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’episodio che ha deciso il match – «Le partite sono fatte di 90?. Abbiamo preso un bruttissimo gol, ha messo l’Inter nella condizione di fare la gara che voleva. C’era il pericolo di doverci anche un po’ disunire, loro sono una squadra forte e veloce. 🔗 Leggi su Internews24.com

