Conferenza stampa Fabregas post Como Juve | Vincere contro la Juventus con questa mentalità è un punto d’orgoglio Tudor dice che io scelgo tutti i giocatori ma…

di Marco Baridon Conferenza stampa Fabregas post Como Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia) – Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro la Juve della 7ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI COMO JUVE VITTORIA ANCHE CON LE ASSENZE – «Soddisfazione generale, non solo per il risultato che è molto importante ma non è l’unica cosa. Dobbiamo continuare a costruire idea di gioco, coraggio e il risultato poi viene da solo. L’idea non cambia, anche se oggi non avevamo esterni. Dovevamo adattarci, prepararci in una maniera diversa e i ragazzi che sono entrati hanno fatto molto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Fabregas post Como Juve: «Vincere contro la Juventus con questa mentalità è un punto d’orgoglio. Tudor dice che io scelgo tutti i giocatori ma…»

