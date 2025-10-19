Condò avverte | Inter dominante all’Olimpico vittoria da salto di qualità Se il problema era questo ora è risolto

Inter News 24 Condò avverte le avversarie dell’Inter nella corsa scudetto! Il giornalista analizza a Sky Sport la prestazione contro la Roma e gli antidoti di Chivu. Nel post partita di Roma-Inter, ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha analizzato la prova dei nerazzurri allOlimpico, sottolineando la maturità e la solidità della squadra di Cristian Chivu, capace di imporsi per 1-0 grazie al gol di Ange-Yoan Bonny. Con questo successo, l’Inter aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica, in attesa del risultato del Milan. SULLA PARTITA – «C’era qualche dubbio sugli avversari fino a questo punto. 🔗 Leggi su Internews24.com

