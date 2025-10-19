Concorso sostegno secondaria | si valutano solo gli anni di servizio specifico Pillole di Question Time
Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alla compilazione della domanda per la procedura concorsuale sul sostegno nella scuola secondaria. Un focus particolare è stato posto su: la validità delle annualità di servizio ai fini della partecipazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
