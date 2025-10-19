Concorso scuola PNRR3 | non è possibile conoscere in anticipo la distribuzione dei posti per provincia Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione dei posti disponibili nei concorsi PNRR. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di conoscere la distribuzione dei posti per provincia e classe di concorso in ciascuna regione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

