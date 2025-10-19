Si è concluso con successo l’addestramento dei piloti di droni dei Comandi della Toscana, organizzato dal Nucleo SAPR regionale, presso la centrale termoelettrica di Santa Barbara, nel comune di Cavriglia (AR). L’attività, articolata in tre giornate di formazione intensiva, ha previsto nella prima fase l’addestramento alla guida su terreno non preparato, sotto la supervisione di un istruttore di patenti terrestri. Durante la sessione, i partecipanti hanno potuto conoscere nel dettaglio le caratteristiche del quad e cimentarsi in un percorso fuoristrada appositamente allestito nella cava dove si tengono i corsi di guida per i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Concluso l’addestramento del Nucleo SAPR Toscana presso la centrale di Santa Barbara