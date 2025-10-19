Concerto di solidarietà a Formigine | Sabrina Sotgiu e Roberto Bellentani per la salute animale e umana
Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21, l’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine ospiterà un concerto acustico che unisce musica e solidarietà. Protagonisti della serata saranno Sabrina Sotgiu e Roberto Bellentani, che si esibiranno in un live intimo e coinvolgente, aperto al pubblico con ingresso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
