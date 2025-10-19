Concerto da 17 anni al top Confermati i Tre Bicchieri al vino di Medici Ermete
Diciassette anni al top. Confermati i Tre Bicchieri del Gambero Rosso al Concerto di Medici Ermete, primo lambrusco ad essere inserito nella prestigiosa lista dei migliori vini d’Italia nel 2010, festeggia oggi il 17° anno consecutivo in “serie A”. "Nel 2010 il Concerto fu il primo lambrusco in assoluto a entrare in lista e fu una sorpresa importante nonché motivo di grande orgoglio per noi – racconta Alessandro Medici di Medici Ermete – Il vino reggiano per eccellenza era entrato in serie A con una nostra etichetta, e da allora ha fatto grandi passi avanti, grazie anche a un’evoluzione del gusto che si è spostato da rossi più strutturati e austeri per abbracciare il mondo di vini più versatili e leggeri, qualità ben espresse dai lambruschi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
