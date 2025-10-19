Comune personale in sciopero Mobilitazione il 6 novembre
Il tentativo di conciliazione in Prefettura è fallito e il 6 novembre i dipendenti del Comune di Bologna sciopereranno, con concentramento alle 10 in Piazza Liber Paradisus. Lo annunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che si dichiarano "totalmente insoddisfatti" per la "posizione attendista" dell’amministrazione riguardo al salario accessorio per i dipendenti. Il Comune, scrivono infatti i sindacati, "pur riconoscendo che il Decreto Pa costituisce un’importante opportunità per aumentare i salari e rendere l’ente più attrattivo, ha dichiarato che il finanziamento di 2 milioni, già discusso il 25 settembre, non è ancora certo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
