Comune di Genova e Plastic Free | Insieme per una città più sostenibile

Genovatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Genova e Plastic Free hanno unito le forze "per una città più pulita, consapevole e sostenibile". La pubblica amministrazione ha siglato un protocollo di intesa con l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, con oltre 1.200 referenti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

