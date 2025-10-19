Comprare casa a Torino Borgo Vittorio-Vallette quartiere con prezzi in crescita

Il mercato immobiliare italiano mostra un leggero calo dei prezzi medi, con una flessione dell’1,9% su base annuale e un valore medio delle abitazioni usate pari a 1.815 euro al metro quadrato. Tuttavia, alcune città si muovono in controtendenza. Torino è tra i capoluoghi che registrano un aumento dei valori in diversi quartieri, segno di una domanda ancora viva in aree centrali e semicentrali, dove si concentrano investimenti e interventi di riqualificazione. Il capoluogo piemontese continua a rappresentare uno dei mercati più dinamici del Nord Italia, grazie a un’offerta diversificata e a prezzi ancora più accessibili rispetto ad altre grandi città come Milano o Roma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Torino, Borgo Vittorio-Vallette quartiere con prezzi in crescita

Scopri altri approfondimenti

Cosa succede quando un acquirente di Casa a Prima Vista vuole comprare la casa scelta nel programma? A raccontarlo a Fanpage.it è Bernadette Rizzuto che, accompagnata dalla madre Elvira, ha acquistato l’appartamento propostole da Mariana D’Amico. - facebook.com Vai su Facebook

Quanto è difficile comprare casa in Italia? Negli ultimi anni i prezzi medi sono rimasti stabili, ma stipendi fermi e forti differenze tra le città rendono l’accesso alla casa sempre più complicato. - X Vai su X

Comprare casa a Torino, Borgo Vittorio-Vallette quartiere con prezzi in crescita - A Torino i prezzi delle case crescono in alcuni quartieri come Borgo Vittoria e Centro- Scrive quifinanza.it

Volevo comprare casa a un euro: ecco cosa ho scoperto nel borgo "in saldo" - Dai giovani che vogliono cambiare vita ai pensionati in cerca di un investimento: il prezzo simbolico sembra un affare, ma dietro si nascondono burocrazia, ristrutturazioni costose e scadenze obbligat ... Segnala today.it

Borgo Vittoria: il coraggio di chi lotta per la rinascita della periferia (col pane, il gelato e il caffè) - Oggi a Torino tutta l’attenzione è concentrata su Aurora e Barriera, due quartieri di mixitè che puntano a ritrovare una nuova identità (ne abbiamo parlato giorni fa), e ora il grido di allarme di ... Scrive gamberorosso.it