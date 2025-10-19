Como un aiuto ai comaschi ludopatici | Caritas apre un centro d’ascolto
Como – In Italia il gioco d’azzardo è diventato una piaga legalizzata e da anni c’è chi si batte per aiutare chi ha sviluppato una vera e propria ludopatia, una dipendenza. A Como, una delle province dove negli anni la spesa pro-capite in “macchinette“, gratta e vinci, è stata fra le più alte in Italia è la Caritas a cercare di rimboccarsi le maniche. A Como parte il progetto “Vince chi smette”, attraverso il quale Caritas Italiana intende sensibilizzare le comunità sul fenomeno dell’azzardo e sui rischi a esso associati. Il progetto mira a costruire una coscienza critica collettiva e a promuovere azioni concrete di contrasto e prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giornata di festa a Como, per il 70esimo di fondazione Anbima APS, con oltre 250 bandisti presenti. Un evento mirabile, sostenuto dall’aiuto di tanti amici. Grazie al Comune di Como, per aver patrocinato l’evento. Grazie alle bande ed i Direttivi partecipanti, co - facebook.com Vai su Facebook
Como, un aiuto ai comaschi ludopatici: Caritas apre un centro d’ascolto - capite in “macchinette“, gratta e vinci, è stata fra le più alte in Italia ... Lo riporta ilgiorno.it