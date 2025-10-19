Como un aiuto ai comaschi ludopatici | Caritas apre un centro d’ascolto

Como –  In Italia il gioco d’azzardo è diventato una piaga legalizzata e da anni c’è chi si batte per aiutare chi ha sviluppato una vera e propria ludopatia, una dipendenza. A Como, una delle province dove negli anni la spesa pro-capite in “macchinette“, gratta e vinci, è stata fra le più alte in Italia è la Caritas a cercare di rimboccarsi le maniche. A Como parte il progetto “Vince chi smette”, attraverso il quale Caritas Italiana intende sensibilizzare le comunità sul fenomeno dell’azzardo e sui rischi a esso associati. Il progetto mira a costruire una coscienza critica collettiva e a promuovere azioni concrete di contrasto e prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

