Como padrone del Sinigaglia | Juve ko 2-0 brillano Kempf e Paz

Ottobre regala un pomeriggio di quelli che restano. Al Giuseppe Sinigaglia, il Como batte la Juventus 2-0: aprono Marc?Oliver Kempf, chiude Nico Paz. È il fotogramma che rimette tutto in discussione, aggancia i bianconeri in classifica e racconta molto del momento delle due squadre. Un’onda azzurra che travolge il copione La gara di domenica 19 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Como padrone del Sinigaglia: Juve ko 2-0, brillano Kempf e Paz

