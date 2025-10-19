Como Ludi sicuro | Vogliamo continuare a crescere Il nostro obiettivo? Penso che…
Como, parla il ds Ludi: «Orgogliosi del percorso, ma vogliamo crescere ancora» A pochi minuti dalla sfida di cartello contro la Juventus, il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il momento della squadra, il progetto in crescita e alcuni dei protagonisti più attesi. Le sue parole riflettono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
