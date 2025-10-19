Como Juventus streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Como Juventus streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. COMO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 12.30 Como e Juventus scendono in campo al Sinigallia di Como, partita valida per la settima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Como Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Como e Juventus sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Como Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Contenuti che potrebbero interessarti

La #Juventus in trasferta a #Como senza: - #Pinsoglio (infortunio muscolare) - #Cabal (muscolare) - #Bremer (menisco) - #Miretti (muscolare) - #Zhegrova (infiammazione zona pubica) - #Milik (nessuna informazione disponibile) - facebook.com Vai su Facebook

Como-Juventus, parla Tudor: la conferenza in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Como-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Partita valida per la 7a di campionato, in esclusiva in diretta TV e streaming su DAZN. Lo riporta fanpage.it

Como-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Fabregas (sostituito dal vice Dani Guindos) e Tudor, è in programma alle ore 12. Come scrive tuttosport.com

Como-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Como- sport.virgilio.it scrive