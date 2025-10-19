Como-Juventus pagelle di Fantozzi | disastro Tudor ko drammatico

Como-Juventus termina col risultato di 2-0, pagelle di Matteo Fantozzi: disastro Igor Tudor e ko drammatico per la squadra bianconera. Diventa interessante andare ad approfondire le partite dei singoli giocatori impegnati in campo. Chi è stato protagonista in negativo? (ANSA) TvPlay.it Di Gregorio 7: sui gol non ha colpa, fa due-tre interventi che evitano alla Juventus la figuraccia in una giornata comunque da dimenticare; Kalulu 4: pronti via si lascia sfilare Kempf dietro le spalle, un errore da terza categoria. Lento e impacciato, si fa vedere solo per un paio di sgroppate terminate anche con errori di concetto nei passaggi; Rugani 5. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Como-Juventus pagelle di Fantozzi: disastro Tudor, ko drammatico

Altri contenuti sullo stesso argomento

FT: Como 2-0 Juventus Everything that #Juventus should never be Vai su Facebook

Como venceu a Juventus e ultrapassou a Vecchia Signora na classificação da Serie A #sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Como #Juventus - X Vai su X

PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Riporta calciomercato.it

Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz e Kempf affondano Madama, fine pareggite e Tudor rischia - 0, pagelle: Nico Paz gol e assist, Kempf apre la gara e rovina i bianconeri che non riescono a riprendersi più sul piano del gioco. Come scrive sport.virgilio.it

Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz (8) super, Kempf (7) spacca la partita, David (5) fantasma - Una gara che si è messa sin da subito in salita per i ragazzi di Tudor, con il vantaggio di ... Come scrive msn.com