Como Juventus formazioni ufficiali | Igor Tudor cambia tutto!

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Como-Juventus con Igor Tudor che ha deciso di rivoluzionare la squadra bianconera, ecco cosa vedremo in campo. (ANSA) TvPlay.it Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha (C), Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas. Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Como Juventus formazioni ufficiali: Igor Tudor cambia tutto!

News recenti che potrebbero piacerti

La #Juventus in trasferta a #Como senza: - #Pinsoglio (infortunio muscolare) - #Cabal (muscolare) - #Bremer (menisco) - #Miretti (muscolare) - #Zhegrova (infiammazione zona pubica) - #Milik (nessuna informazione disponibile) Vai su Facebook

Como-Juventus, parla Tudor: la conferenza in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA - X Vai su X

Como-Juventus, formazioni ufficiali e risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... Si legge su sport.sky.it

Como-Juventus, le formazioni ufficiali: Tudor si affida a David e la scelta su Morata - Sono uscite da pochi minuti le formazioni ufficiali di Como e Juventus, partita valida per la7a giornata di Serie A alle ore 12:30 in scena al Sinigaglia. Secondo gonfialarete.com

Serie A, le formazioni ufficiali di Como-Juventus: Tudor sceglie David e Koop, bianconeri con il 4-3-3 - Cesc Fabregas ed Igor Tudor, allenatori di Como e Juventus, hanno reso note le formazioni ufficiali per il match della settima giornata di Serie A che si giocherà tra pochi minuti allo ... Riporta tuttojuve.com