Como-Juventus | all' ora di pranzo è un bellissimo 2 a 0

Quicomo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur senza Fabregas squalificato, il Como parte forte e va subito in rete con Marc-Oliver Kempf. Il difensore tedesco si inserisce da manuale sul secondo palo e sullo spiovente corner di Nico Paz mette in rete. Al 4' Como avanti 1 a 0 sulla Juventus.Per gran parte del primo tempo c'è la sensazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

