Como-Juventus | all' ora di pranzo è un bellissimo 2 a 0
Pur senza Fabregas squalificato, il Como parte forte e va subito in rete con Marc-Oliver Kempf. Il difensore tedesco si inserisce da manuale sul secondo palo e sullo spiovente corner di Nico Paz mette in rete. Al 4' Como avanti 1 a 0 sulla Juventus.Per gran parte del primo tempo c'è la sensazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Scopri altri approfondimenti
È il giorno di Como-Juventus, fischio di inizio alle ore 12.30. Tutti gli aggiornamenti della partita sui nostri canali social e sul sito www.laprovinciadicomo.it Quanto finirà secondo voi? - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como-#Juventus - X Vai su X
Como, arriva un attaccante dalla Juventus per la squadra Primavera. Ecco Amadio - Nuovo acquisto per il Como, che rinforza la propria formazione Primavera con un nuovo attaccante preso dalla Juventus. Scrive tuttomercatoweb.com