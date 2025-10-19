Como-Juventus 2-0 Tudor perde la prima in campionato | al Sinigaglia vincono i padroni di casa

Dopo 5 pareggi si chiedeva alla Juventus un cambio di rotta. Non solo non è arrivata la vittoria ma, al Sinigaglia di Como, i bianconeri di Igor Tudor escono sconfitti contro i padroni di casa. 2-0 il risultato finale in favore dei ragazzi di Cesc Fabregas. La Juventus entra in campo senza stimoli, e il risultato è quello che ha mostrato il campo. Dopo soli 4 minuti arriva il gol del vantaggio di Kempf che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, riesce a trafiggere Di Gregorio, portando i suoi in vantaggio. Da quel momento la Juventus inizia a non crederci più, segnando la sua resa. Nonostante le tante occasioni create, manca la cattiveria agonistica, con i bianconeri mai con la testa in partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Como-Juventus 2-0, Tudor perde la prima in campionato: al Sinigaglia vincono i padroni di casa

News recenti che potrebbero piacerti

FT: Como 2-0 Juventus Everything that #Juventus should never be Vai su Facebook

Como venceu a Juventus e ultrapassou a Vecchia Signora na classificação da Serie A #sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Como #Juventus - X Vai su X

Como – Juventus 2-0, cronaca e highlights: Paz incanta il Sinigaglia! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: Nico Paz fa prima assist e poi un altro gol bellissimo mettendo fine all'imbattibilità dei bianconeri! Segnala generationsport.it

PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... Da calciomercato.it

Anticipo Serie A, Como-Juventus 2-0 - via e i lariani passano in vantaggio sugli sviluppi di un corner che porta al cross ... Come scrive rainews.it