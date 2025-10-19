Como-Juventus 2-0 per Nico Paz gol e assist Primo ko stagionale per i bianconeri

Como, 19 ottobre 2025 - Il Como infligge alla Juventus la prima sconfitta stagionale. Nel lunch match domenicale della settima giornata di Serie A, i lanari si impongono 2-0 grazie alla reti di Kempf e Nico Paz: con questa affermazione, la compagine guidata da Fabregas riprende in classifica proprio la Vecchia Signora a quota 12 punti. Le scelte degli allenatori. Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. All. Fabregas. Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como-Juventus 2-0, per Nico Paz gol e assist. Primo ko stagionale per i bianconeri

