Como Juve perchè i cambi di Tudor sono arrivati soltanto al 77?? C’è una motivazione di natura tattica | il retroscena dal Sinigaglia
Como Juve, l’analisi di Tudor dopo il ko di Como: ha provato il tutto per tutto con quattro uomini offensivi, ma la squadra ha perso equilibrio. Una sconfitta che brucia, la prima in campionato, arrivata al termine di una prestazione deludente. Nel post-partita di Como-Juventus, l’allenatore bianconero Igor Tudor si è presentato in conferenza stampa per analizzare il 2-0 subito. Il tecnico ha provato a spiegare la mossa tattica tentata nel finale, quando ha inserito più uomini offensivi, un azzardo che però non ha pagato, portando anzi al raddoppio dei lariani. Tudor: la spiegazione dei cambi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Igor Tudor ammette dopo il ko col Como: "Sono sempre preoccupato..." Che ne pensate? Di cosa deve essere maggiormente preoccupato? #juventus #Juve - facebook.com Vai su Facebook
Senza gioco, senza regista, senz'anima: la Juve perde meritamente. Comolli e Tudor si parlino ? Il commento del Direttore @guido_vaciago su Como-Juventus #Juventus #Como #Tuttosport - X Vai su X
La Juve crolla a Como: come cambia la classifica di Serie A - Tudor fallisce l'aggancio alla vetta: la situazione dopo il 'lunch match' del 'Sinigaglia' ... Secondo msn.com
Como-Juventus 2-0, il risultato LIVE - Il Como ha registrato una vittoria e due pareggi nelle tre gare al Sinigaglia di questo campionato e potrebbe evitare la sconfitta in tutte le prime quattro partite casalinghe stagionali di Serie A ... Come scrive sport.sky.it
PAGELLE E TABELLINO COMO-JUVENTUS 2-0: Cambiaso spaesato, Nico Paz geniale - Juventus, lunch match della 7° giornata del campionato di Serie A: voti, pagelle e tabellino della sfida del 'Sinigaglia' ... calciomercato.it scrive