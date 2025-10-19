Como Juve Marco Baridon a caldissimo | C’è un aspetto che più di tutti mi ha preoccupato È rischioso continuare a…

Como Juve, Marco Baridon suona l’allarme per la Juve dopo il ko di Como: la squadra non ha mostrato carattere e si affida troppo ai singoli. (Marco Baridon inviato a Como) – Una sconfitta che fa male, ma a preoccupare è soprattutto il modo in cui è arrivata. Il 2-0 subito dalla  Juventus  sul campo del  Como  non è solo la prima battuta d’arresto in campionato, ma un campanello d’allarme che suona fortissimo. Nell’analisi post-partita, il giornalista  Marco Baridon  ha individuato l’aspetto più inquietante della prestazione bianconera: la totale mancanza di reazione dopo lo svantaggio.           Visualizza questo post su Instagram                       Un post condiviso da (@com) Come Juve: una squadra senza carattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

