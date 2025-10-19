Como Juve LIVE | manca sempre meno al fischio d’inizio del match

Juventusnews24.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Como Juve 0-0: risultato e tabellino. COMO: Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

como juve live manca sempre meno al fischio d8217inizio del match

© Juventusnews24.com - Como Juve LIVE: manca sempre meno al fischio d’inizio del match

Scopri altri approfondimenti

como juve live mancaComo-Juve diretta Serie A oggi: segui la partita tra Fabregas e Tudor LIVE - Yildiz sfida Nico Paz allo stadio Sinigaglia, in occasione del lunch match della settima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

como juve live mancaLIVE - Como-Juventus, ecco le formazioni ufficiali: doppio cambio modulo - Al Sinigaglia va in scena un match molto importante per entrambe le squadre, alle ... Si legge su msn.com

como juve live mancaComo-Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Juventus di Domenica 19 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Como Juve Live Manca