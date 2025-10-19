di Marco Baridon Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Como Juve 0-0: risultato e tabellino. COMO: Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como Juve LIVE: manca sempre meno al fischio d’inizio del match