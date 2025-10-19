Como Juve LIVE | il pullman dei bianconeri è arrivato al Sinigaglia le ultime sulle formazioni di Tudor

di Marco Baridon Como Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Sinigaglia di Como) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve riprende il cammino in campionato con un grande obiettivo: tornare a vincere per cancellare i cinque pareggi consecutivi. Bianconeri ospiti del Como di Cesc Fabregas. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.30 Migliore in campo Juve. Al termine del match Como Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Como Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve LIVE: il pullman dei bianconeri è arrivato al Sinigaglia, le ultime sulle formazioni di Tudor

