Como Juve la sfida dei patrimoni | 50 miliardi per gli Hartono 36 per Exor Ma sul mercato i lariani non sbagliano un colpo bianconeri più in difficoltà

Como Juve, la sfida dei patrimoni in vista del match di Serie A contro i lariani: tutte le cifre e l’analisi. Altro che Davide contro Golia. Quella di questa mattina al Sinigaglia, più che una partita di Serie A, è una sfida da copertina di Forbes. Da un lato il Como, proprietà dei fratelli Hartono, i magnati più ricchi dell’Indonesia, con un patrimonio netto stimato di 50 miliardi di dollari. Dall’altro, la Juventus di Exor, la cassaforte della famiglia Elkann-Agnelli, che si “ferma” a quota 36 miliardi. Come riportato da Tuttosport, guai a considerare i lariani la “piccola romantica”. La realtà è quella di un club ambizioso, con un portafoglio che fa impallidire le altre potenze della Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, la sfida dei patrimoni: 50 miliardi per gli Hartono, 36 per Exor. Ma sul mercato i lariani non sbagliano un colpo, bianconeri più in difficoltà

Leggi anche questi approfondimenti

Nel giorno di Como-Juve ? https://mdst.it/47eZXYW #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

#Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9 - X Vai su X

Pagina 2 | Como e Juve, altro che Davide contro Golia: è una sfida da ricchi! - E le recenti prestazioni degli ultimi acquisti estivi (tra cui Jesus Rodriguez, Baturina e Kuhn) lo stanno confermando. Da tuttosport.com

Como e Juve, altro che Davide contro Golia: è una sfida da ricchi! - Stamattina al Sinigaglia più che una classica domenicale di Serie A, si giocherà una sfida da copertina di Forbes. Scrive tuttosport.com

Dove vedere Como-Juve in tv? Dazn o Sky, orario - Lunch match allo stadio "Sinigaglia", con i bianconeri ospiti dei lariani in occasione della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Fabregas e Tudor ... Da corrieredellosport.it